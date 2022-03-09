Зеленский ужесточил ответственность за госизмену

Верховная Рада сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за государственную измену. Теперь осуждённые по этой статье могут отправиться в пожизненное заключение, передаёт РИА Новости.

Закон предусматривает, что в санкциях статей 111 (государственная измена) и 113 (диверсия) УК Украины устанавливается максимальное наказание в условиях военного положения, а именно в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы, с обязательной конфискацией всего имущества, — говорится в сообщении.

Ранее депутату Верховной рады Украины Илье Киве было предъявлено подозрение в госизмене, покушении на территориальную целостность и незаконном обращении с оружием, сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. По её словам, в ближайшее время парламентария объявят в международный розыск.

Кива назвал президента Украины Владимира Зеленского предателем и военным преступником, который «продолжает подталкивать гражданских людей к смерти, топя Украину в крови». По его словам, Зеленского «необходимо физически устранить, чтобы сохранить жизни людей на Украине».