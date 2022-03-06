Депутат Кива призвал физически уничтожить Зеленского ради мира на Украине

Депутат Верховной рады Илья Кива призвал в своём Telegram-канале физически устранить президента Владимира Зеленского, чтобы сохранить жизни людей на Украине. По мнению парламентария, такой радикальный способ — единственная возможность остановить гибель гражданского населения.

К нему больше не может быть жалости и сострадания, — сказал он.

Украинский депутат назвал Зеленского предателем и военным преступником, который «продолжает подталкивать гражданских людей к смерти, топя Украину в крови».

Ранее Илья Кива опубликовал обращение к президенту Владимиру Зеленскому, обвинив его в потере связи с реальностью и жизни «в иллюзии кокаинового опьянения». Он призвал главу государства остановить конфликт, пока это возможно, и не рассчитывать на поддержку НАТО. Он отметил, что украинские власти фактически заперли мирное население в городах, обрекая его на неминуемую смерть, в то время как от Зеленского отказались все западные партнёры.

5 марта Зеленский в своём обращении раскритиковал НАТО, обвинив в неспособности защитить кого-либо. Так украинский лидер отреагировал на отказ организации установить бесполётную зону над страной. Идею о том, что этот шаг может привести к прямому конфликту Североатлантического альянса с Россией, Зеленский назвал «самогипнозом».