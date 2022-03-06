Украинского депутата Киву заподозрили в госизмене

Депутату Верховной рады Украины Илье Киве предъявлено подозрение в госизмене, покушении на территориальную целостность и незаконном обращении с оружием, сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. По её словам, в ближайшее время парламентария объявят в международный розыск, пишет РИА Новости.

Кива Илья Владимирович, сообщаю вам о подозрении. В ближайшее время мы объявим вас в международный розыск. Потом будет арест, экстрадиция и справедливый суд. Такова ваша судьба, другой не будет, — написала в соцсети Венедиктова, обращаясь к депутату.

В ответ на заявление украинского генпрокурора Кива заметил, что знал, что его заподозрят в госизмене ещё в январе, поэтому уже тогда через Испанию уехал в Москву.

44-летний депутат Илья Кива был избран в Раду от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Он также был советником бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова. В настоящее время парламентарий находится за пределами Украины.

Ранее Кива назвал президента Украины Владимира Зеленского предателем и военным преступником, который «продолжает подталкивать гражданских людей к смерти, топя Украину в крови». По его словам, Зеленского «необходимо физически устранить, чтобы сохранить жизни людей на Украине».