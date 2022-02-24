Зеленский: Украина предлагает вернуться на путь мира

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В МИД РФ заявили, что Москва примет жёсткие меры в ответ на санкции Евросоюза. В ведомстве отметили, что недружественные шаги США и НАТО не смогут остановить развитие и помощь республикам Донбасса.

Очередные недружественные шаги ЕС против России, а также братских нам ДНР и ЛНР не смогут остановить поступательное развитие наших государств и оказание им помощи. В соответствии с базовым для международного...