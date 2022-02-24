Зеленский: Украина предлагает вернуться на путь мира

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеообращения заявил, что страна предлагает России «вернуться на путь к миру». Он отметил, что не Киев начал эту войну. Также он призвал лидеров европейских стран помочь его стране, иначе «завтра война постучит в ваши двери».
Не Украина выбрала путь войны, но Украина предлагает вернуться на путь к миру, — сказал Зеленский в видеообращении.
Также он призвал лидеров европейских стран оказать помощь Украине.
Если вы, уважаемые европейские лидеры, мировые лидеры, лидеры свободного мира. Если вы нам не поможете, мощно не поможете Украине, то завтра война постучит в ваши двери, — сказал Зеленский.
Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.