«Зеленский расшибет себе лоб об Индию и Китай»: чего ждать от саммита мира NEWS.ru узнал у экспертов, каковы шансы Киева и Запада перетянуть на свою сторону Глобальный Юг

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что перспективы его страны вступить в НАТО становятся все более отдаленными

Украина пока не готова к полноценному вступлению в НАТО, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его мнению, сейчас Киеву необходимо сосредоточиться на урегулировании конфликта с Москвой. В качестве первого шага Макрон предложил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому провести саммит с участием лидеров Глобального Юга. NEWS.ru узнал у экспертов, каковы его шансы повлиять на позицию таких стран, как Индия, Бразилия или Китай.

О чем грустил Зеленский в Кишиневе

Выступая вчера в Кишиневе, президент Украины Владимир Зеленский признал, что надежды его страны примкнуть к Евросоюзу и НАТО «становятся все более отдаленными». Он дал понять, что принимает идею подготовить саммит, который «направит мировое большинство» к реализации подготовленного им самим плана урегулирования конфликта с Москвой.

Как известно, его план подразумевает отвод российских войск на линию 23 февраля прошлого года, признание суверенитета стран бывшего СССР, «выдачу военных преступников» и юридически оформленные «репарационные выплаты».

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что провести такой саммит Зеленскому предложил президент Франции Эммануэль Макрон. На него пригласят ключевые страны Глобального Юга: Индию, Бразилию, Саудовскую Аравию и Китай, чтобы убедить их в достоинствах украинской «формулы мира». Участие России в мероприятии не предполагается, зато у него есть четкий срок — планируется собрать саммит до того, как 11 июля в Литве состоится другая встреча в верхах — стран НАТО.

Париж, Копенгаген и Стокгольм соревнуются в миротворчестве

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен вчера сказал, что Копенгаген тоже хотел бы провести у себя саммит, направленный на достижение мира между Украиной и Россией, — для этого «необходимо участие Индии, Китая и Бразилии». О готовности предоставить для саммита свою площадку заявили и власти Швеции.

«Идея Запада переубедить Глобальный Юг, безусловно, очень актуальна. Потому что западные страны, прежде всего Соединенные Штаты, были удивлены, что так называемый Глобальный Юг практически в полном составе уклонился от того, чтобы присоединяться к антироссийской коалиции», — напомнил в беседе с NEWS.ru председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. По его мнению, цель саммита в Париже — организовать изоляцию России.

Фото: Francis Joseph Dean/imago stock&people/Global Look Press Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Копенгаген тоже готов провести у себя «саммит мира»

«Я думаю, Глобальный Юг, как и во многих других случаях, займет уклончивую позицию, — предсказывает Лукьянов. — То есть они, возможно, и примут участие, но будут воздерживаться от сколь-нибудь однозначных заявлений в ту или иную сторону».

«Соединенные Штаты за последние десятилетия немного утратили свою историческую способность тонко работать с разными странами. Они очень сильно полагаются на давление. Отвыкли, что им кто-то может сказать нет. Или, скорее даже, ничего не сказать, а просто отползти в сторону», — пояснил политолог.

«Формула Зеленского вовсе не является планом мира»

Усилия Запада не стоит недооценивать, возражает директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Это умная политика, она уже приносит свои плоды. Они по-всякому стараются, придумывают различные форматы, „нагибают“ страны Юга. И добиваются многого! Си, например, позвонил Зеленскому, с ним разговаривал. Думаю, это чудовищная ошибка Си», — пояснил он NEWS.ru.

Совсем иначе смотрит на перспективы «саммита мира» депутат Госдумы Константин Затулин. «Запад и Зеленский расшибут себе лбы, пытаясь переубедить кого-либо из лидеров этих стран. Люди, которые эти страны возглавляют, понимают, что формула Зеленского вовсе не является планом мира», — подчеркнул парламентарий в беседе с NEWS.ru. Он считает, что Запад пытается с помощью угроз перетащить на свою сторону страны Юга.

«Что все эти предупреждения о санкциях из-за торговли с Россией, если не попытка взять на испуг? Но я верю в здравый смысл Китая и Индии, в их желание получить свою выгоду. Ведь для них выгодны экономические отношения с нашей страной. Я не вижу, каким образом Запад им компенсирует отказ от этих прибылей», ­— пояснил депутат.

Фото: Xinhua/Global Look Press Председатель КНР Си Цзиньпин уже звонил Владимиру Зеленскому

Китай продолжит свою миротворческую миссию

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal со ссылкой на западных топ-чиновников сообщала, что эмиссар Пекина, бывший китайский посол в Москве Ли Хуэй в ходе европейского турне призвал немедленно прекратить огонь на Украине, сохранив при этом за Россией ее новые регионы. Правда, сам Ли опроверг такие утверждения газеты.

Сегодня Ли Хуэй заявил, что конфликт Украины и России явно «зашел в тупик», однако сторонам пока трудно вести содержательные переговоры. «Во время моего общения с обеими сторонами их позиции сильно отличались», — признался дипломат, которого цитирует украинское издание «Страна». Переговорщик, однако, заверил, что Пекин по-прежнему пытается добиться заключения мирного соглашения.

На прошлой неделе в Москве обозначили свою формулу по урегулированию конфликта: прекращение поставок западного вооружения для нужд ВСУ, отказ Киева от вступления в НАТО и Евросоюз, признание им «новых территориальных реалий» и закрепление за русским языком статуса государственного. Об этом заявлял замглавы МИД России Михаил Галузин.

Макрон готов вести диалог с Путиным

Тем временем Зеленский, выступая сегодня в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом, не смог сообщить, когда начнется обещанное контрнаступление ВСУ. «Это не кино, мне сложно сказать, когда вы увидите контрнаступление. Главное, чтобы это увидела Россия, и не только увидела, но и почувствовала», — сказал Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос.

Он с сожалением добавил, что во всем мире и на Европейском континенте остаются государства, которые помогают Москве обходить санкции, введенные Западом. «То есть какая-то ерунда происходит», — посетовал Зеленский и пообещал «публично бороться с теми, кто дает возможность обходить эти санкции».

Тот факт, что Зеленский продолжает заявлять о желании присоединить Украину к НАТО, говорит о неготовности «решать существующие проблемы за столом переговоров», заявил сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков.

В свою очередь Макрон в Кишиневе подтверждал, что готов вновь общаться с российским коллегой Владимиром Путиным. Хотя другие лидеры Запада говорят, что Путин «недоговороспособен». «Франция всегда была доступна для диалога со всеми. Если представится случай и в зависимости от их содержания — я не исключаю новых переговоров», — сказал Макрон.

Фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press Президент Франции Эммануэль Макрон подтверждал, что готов вновь общаться с российским коллегой Владимиром Путиным

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