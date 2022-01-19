Зеленский раскрыл подробности разговора с генсеком НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Twitter написал, что провёл телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили дипломатические усилия по обеспечению стабильности в Европе и возможность участия Киева в июньском саммите Североатлантического альянса.

Обсудили подготовку к июньскому саммиту НАТО и возможное участие в нём Украины. Политика открытых дверей остаётся неизменной! — написал Зеленский.

Had a phone conversation with @jensstoltenberg . Exchanged information and views on the diplomatic efforts needed for stability in Europe. Discussed preparations for the NATO Summit in June and 's possible participation in it. The open door policy remains unchanged! — ÐÐ¾Ð»Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¸Ñ ÐÐµÐ»ÐµÐ½ÑÑÐºÐ¸Ð¹ (@ZelenskyyUa) January 19, 2022

Ранее генеральный секретарь НАТО заявил, что Североатлантический альянс будет готов поддержать Украину в случае эскалации противостояния с Россией, поскольку она является ценным натовским партнёром. Однако обязательства военно-политического блока по защите относятся только к странам, входящим в его состав.

Также Столтенберг отметил, что в Североатлантическом альянсе ранее приняли решение о приёме Украины и Грузии в свой состав, но в организации пока не готовы назвать точные сроки вступления государств.

Столтенберг выступил против предложения России отказаться от расширения на восток и оказания военной помощи Украине. По его словам, НАТО никогда не пойдёт на уступки в вопросах безопасности союзников или права народа решать свою судьбу.