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Зеленский раскрыл подробности разговора с генсеком НАТО

Зеленский обсудил с генсеком НАТО Столтенбергом дипломатические усилия для стабильности в Европе
17:17, 19 января 2022
Зеленский раскрыл подробности разговора с генсеком НАТО Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский в своём Twitter написал, что провёл телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили дипломатические усилия по обеспечению стабильности в Европе и возможность участия Киева в июньском саммите Североатлантического альянса.

Обсудили подготовку к июньскому саммиту НАТО и возможное участие в нём Украины. Политика открытых дверей остаётся неизменной! — написал Зеленский.

Ранее генеральный секретарь НАТО заявил, что Североатлантический альянс будет готов поддержать Украину в случае эскалации противостояния с Россией, поскольку она является ценным натовским партнёром. Однако обязательства военно-политического блока по защите относятся только к странам, входящим в его состав.

Также Столтенберг отметил, что в Североатлантическом альянсе ранее приняли решение о приёме Украины и Грузии в свой состав, но в организации пока не готовы назвать точные сроки вступления государств.

Столтенберг выступил против предложения России отказаться от расширения на восток и оказания военной помощи Украине. По его словам, НАТО никогда не пойдёт на уступки в вопросах безопасности союзников или права народа решать свою судьбу.

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