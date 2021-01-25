Зеленский потребовал наказать избивших украинского мальчика в Париже

https://static.news.ru/photo/ddb25fea-5f24-11eb-9572-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от французских властей наказать виновных в жестоком избиении 14-летнего украинского подростка. Нападение произошло 15 января неподалёку от Эйфелевой башни.

Мальчика по имени Юрий избили десять подростков. Они пинали его ногами, прыгали по его голове и били ножом и палками. В результате у пострадавшего оказался пробит череп, были множественные переломы рук, рёбер, ножевые ранения, травма глаз. Он перенёс шестичасовую операцию, после чего врачи приняли решение ввести его в искусственную кому, передаёт Life.

В таком состоянии ребёнок встретил свой 15-й день рождения.

Найти и наказать нападавших. Это даже не просто наше требование, это вопрос цивилизованности. В любой стране такое нападение заслуживает жёсткой реакции государства, — написал Зеленский в Telegram.

Украинский лидер охарактеризовал преступление как по-настоящему шокирующее и варварское. Он отметил, что злоумышленники, имевшие при себе арматуру, явно шли с одной целью — убивать, калечить, уродовать. Такое никого не может оставить в стороне, убеждён политик.

Зеленский выразил надежду, что пострадавший подросток пойдёт на поправку, несмотря на тяжесть полученных травм. Президент также пообещал, что украинские власти окажут поддержку семье мальчика.

Ранее в Новосибирской области школьники жестоко избили десятилетнего одноклассника. Как писал NEWS.ru, ребёнка у озлобленных сверстников отбила проходившая мимо женщина, которая отвела плачущего мальчика домой.