https://static.news.ru/photo/c223dc2e-4fe2-11ea-ab55-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Украина заинтересована в более активном участии Соединённых Штатов в процессе урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе общения с делегацией Конгресса США во главе с сенатором Джеймсом Инхофом.

Встреча состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщила пресс-служба украинского лидера.

Зеленский проинформировал американских законодателей о ходе переговорного процесса по мирному урегулированию в Донбассе и выразил надежду на увеличение объёмов военной помощи. Помимо этого, он рассказал о переходе оборонной промышленности на стандарты НАТО и пообещал «полную перезагрузку» этого сектора промышленности.

Также президент анонсировал усиление антикоррупционной политики и проведение ряда реформ и пригласил американских инвесторов на Украину.

Ранее Зеленский встретился в Киеве с группой сенаторов США, которые представляют комитет по внешним связям верхней палаты американского конгресса. Среди прочего украинский лидер и гости из-за океана также обсуждали вопрос расширения помощи Украине в сфере обороны, писал NEWS.ru.