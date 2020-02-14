Украина заинтересована в более активном участии Соединённых Штатов в процессе урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе общения с делегацией Конгресса США во главе с сенатором Джеймсом Инхофом.
Встреча состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности,
Зеленский проинформировал американских законодателей о ходе переговорного процесса по мирному урегулированию в Донбассе и выразил надежду на увеличение объёмов военной помощи. Помимо этого, он рассказал о переходе оборонной промышленности на стандарты НАТО и пообещал «полную перезагрузку» этого сектора промышленности.
Также президент анонсировал усиление антикоррупционной политики и проведение ряда реформ и пригласил американских инвесторов на Украину.
Ранее Зеленский встретился в Киеве с группой сенаторов США, которые представляют комитет по внешним связям верхней палаты американского конгресса. Среди прочего украинский лидер и гости из-за океана также обсуждали вопрос расширения помощи Украине в сфере обороны, писал NEWS.ru.
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