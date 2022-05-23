Зеленский озвучил число убитых украинских военных в учебном центре «Десна» Зеленский: ВС России ликвидировали 87 человек, нанеся удар по учебному центру «Десна»

Владимир Зеленский / Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Давосе сообщил, что специалисты завершили разбор обломков учебного центра «Десна» в Черниговской области. По его данным, в результате удара российских войск погибли 87 человек.

Сегодня мы закончили работы в Десне. К сожалению, под обломками там обнаружены 87 жертв. 87 убитых, — заявил Зеленский.

17 мая Минобороны РФ сообщало о нанесении удара по учебным центрам в районах Ахтырка и Десна. По данным ведомства, в момент атаки там проводилось боевое слаживание.

Высокоточными ракетами большой дальности воздушного и наземного базирования уничтожены резервы противника, завершавшие боевое слаживание на территории учебных центров в районах населенных пунктов Ахтырка Сумской области и Десна Черниговской области, — говорилось в сообщении.

Ранее российские военные оставили группу «Север» ВСУ без связи. Они уничтожили узел связи батальона и 48 районов сосредоточения живой силы.