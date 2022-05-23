Президент Украины Владимир Зеленский  во время выступления в Давосе сообщил, что специалисты завершили разбор обломков учебного центра «Десна» в Черниговской области. По его данным, в результате удара российских войск погибли 87 человек. 

Сегодня мы закончили работы в Десне. К сожалению, под обломками там обнаружены 87 жертв. 87 убитых, — заявил Зеленский.

17 мая Минобороны РФ сообщало о нанесении удара по учебным центрам в районах Ахтырка и Десна. По данным ведомства, в момент атаки там проводилось боевое слаживание.

Высокоточными ракетами большой дальности воздушного и наземного базирования уничтожены резервы противника, завершавшие боевое слаживание на территории учебных центров в районах населенных пунктов Ахтырка Сумской области и Десна Черниговской области, говорилось в сообщении.

Ранее российские военные оставили группу «Север» ВСУ без связи. Они уничтожили узел связи батальона и 48 районов сосредоточения живой силы.