Российские военные оставили группу «Север» ВСУ без связи ВС России уничтожили узел связи группы «Север» и 48 районов живой силы ВСУ

Многоцелевой сверхманёвренный истребитель с управляемым вектором тяги Су-35 / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны России сообщило об уничтожении узла связи группы «Север» и 48 районов живой силы ВСУ в районе ДНР. Цели были ликвидированы высокоточными ракетами воздушного базирования.

Высокоточными ракетами воздушного базирования поражены четыре пункта управления, узел связи оперативно-тактической группы «Север» в районе населенного пункта Бахмут Донецкой Народной Республики, 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники, — говорится в сообщении.

Также Вооружённые силы России уничтожили шесть складов боеприпасов, расположенных в районах Соледара, Соли, Бахмута, Берестового, Закотного и Нырково ЛНР. Недалеко от Бахмута ДНР ликвидирован зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», принадлежащий украинской стороне.

В свою очередь оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 39 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Кроме того, экипажи уничтожили склад боеприпасов в районе Красный Лиман ЛНР.

Также Минобороны сообщило об уничтожении оружия, перебрасывавшегося в Донбасс. Речь идёт о технике 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ из Ивано-Франковска. Для проведения операции применили высокоточные ракеты большой дальности морского базирования.