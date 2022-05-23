Российские военные с моря уничтожили партию оружия для ВСУ в Донбассе Минобороны РФ заявило об уничтожении партии оружия для ВСУ с Западной Украины, которую перебрасывали в Донбасс

Запуск крылатых ракет «Калибр» / Фото mod.mil.rus/Global Look Press

Минобороны России заявило об уничтожении под Житомиром партии вооружения, которую перебрасывали с Западной Украины в Донбасс для нужд ВСУ. Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, речь идёт о технике 10-й горноштурмовой бригады ВСУ из Ивано-Франковска.

Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожено перебрасывавшееся на Донбасс вооружение и военная техника, — сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщили об ударах вертолётов Ка-52 «Аллигатор» по замаскированным позициям ВСУ. Неуправляемыми авиационными ракетами были уничтожены колонна военной техники и места сосредоточения живой силы. Также Минобороны России опубликовало видео, где показана боевая работа батареи 152-мм самоходных гаубиц «Гиацинт-С». С их помощью были уничтожены американские гаубицы М-777, находящиеся на вооружении ВСУ. Эти орудия имеют 155 калибр и дальность стрельбы до 40 км.