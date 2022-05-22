«Аллигаторы» накрыли НАР колонну техники и позиции ВСУ Ка-52 «Аллигатор» уничтожили колонну техники и позиции ВСУ

Фото Минобороны РФ

Экипажи вертолётов Ка-52 «Аллигатор» нанесли удары по замаскированным позициям ВСУ, сообщили ТАСС в Минобороны. Неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) были уничтожены колонна военной техники и места сосредоточения живой силы.

Боевое применение у нас высокой точности, так как на вертолете установлена оптико-электронная станция, которая позволяет обнаружить противника на удалении свыше 10 километров. <...> Мы поддерживаем сухопутные войска, они очень ждут этого, я думаю, чтобы помогли с воздуха, — рассказал РЕН ТВ штурман-оператор Ка-52 Николай.

Ранее Минобороны РФ показало видео работы вертолётов Ми-28Н «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор», наносящих авиаудары неуправляемыми и управляемыми ракетами по украинским позициям. Отмечалось, что техника позволяет применять различные виды вооружения в автоматическом режиме.