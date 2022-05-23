Российские «Гиацинты» уничтожили американские гаубицы М-777 на Украине Минобороны РФ: батарея «Гиацинт-С» уничтожила современные американские гаубицы М-777 на Украине

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Минобороны России опубликовало видео, где показана боевая работа батареи 152-мм самоходных гаубиц «Гиацинт-С». Как сообщается, с их помощью были уничтожены американские гаубицы М-777, находящиеся на вооружении ВСУ. Эти орудия имеют 155 калибр и дальность стрельбы до 40 км.

Для уничтожения орудий противника достаточно было выстрелов из трёх САУ «Гиацинт-С». С помощью установок также наносятся удары по опорным пунктам ВСУ.

США продолжают поставлять Украине вооружение. Пентагон сообщил, что новый пакет помощи США Украине включает в себя 36 контрбатарейных радаров и 18 гаубиц, которые поступят в украинскую армию «немедленно». Новый пакет помощи Украине на сумму порядка $40 млрд. со стороны США анонсировал американский президент Джо Байден.

Накануне представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российская артиллерия и ракетные войска уничтожили 41 пункт управления ВСУ. По его словам, были поражены 76 артиллерийских и минометных подразделений Украины. Конашенков отметил, что в число уничтоженных объектов попали три батареи РСЗО «Град», а также станция РЭБ «Буковель» в районе населенного пункта Анновка в Николаевской области.