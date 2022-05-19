Пентагон: новый пакет помощи Украине включает радары и гаубицы

Фото Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пентагон сообщил, что новый пакет помощи США Украине включает в себя 36 контрбатарейных радаров и 18 гаубиц. Отправка этого оружия на поле боя начнётся немедленно, уточняет ведомство, заявление цитирует ТАСС.

Новый пакет помощи Украине со стороны США анонсировал американский президент Джо Байден.

И сегодня я объявляю ещё об одном пакете военной помощи, который предоставит Украине дополнительную артиллерию, радары и другую технику, уже эффективно используемую ею на поле боя, — говорится в заявлении главы Белого дома.

В заявлении особо отмечено, что всё вооружение будет поставлено на передовую. В этот пакет заложен законопроект о выделении новой дополнительной помощи Украине порядка $40 млрд. Его уже одобрил Конгресс США.

Ранее сообщалось, что власти США выделят Украине новый пакет помощи на $100 млн. Об этом сообщается в заявлении президента Джо Байдена, которое было обнародовано в четверг, 19 мая.