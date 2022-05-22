МО: ракетные войска России уничтожили три батареи РСЗО «Град» ВСУ

Фото Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Российская артиллерия и ракетные войска уничтожили 41 пункт управления ВСУ, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, были поражены 76 артиллерийских и минометных подразделений Украины. Конашенков отметил, что в число уничтоженных объектов попали три батареи РСЗО «Град», а также станция РЭБ «Буковель» в районе населенного пункта Анновка в Николаевской области.

Ракетными войсками и артиллерией поражены 583 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 41 пункт управления, 76 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, в том числе три батареи РСЗО «Град», а также украинская станция РЭБ «Буковель» в районе населенного пункта Анновка Николаевской области, — заявил Конашенков во время брифинга.

Ранее представитель Минобороны заявил, что военная авиация России за прошедшие сутки ликвидировала более 210 военнослужащих Украины и вывела из строя 38 единиц боевой техники. Кроме того, российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в районе Новоалександровки в Херсонской области.