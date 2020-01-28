Президент Украины Владимир Зеленский обвинил СССР наравне с фашистской Германией в развязывании Второй мировой войны. Об этом украинский лидер заявил после встречи с польским президентом Анджеем Дудой.
Зеленский заявил, что теперь Украина и Польша будут тесно сотрудничать по этому вопросу. Например, Украина сняла запрет на раскопки на своей территории и польский специалисты вели поисковые работы на территории Львовской области. Теперь Польша планирует восстановить разрушенную могилу Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ) в Подкарпатском районе,
Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста, — пришёл к выводу Зеленский.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Польши Анджей Дуда предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому вместе почтить память польских и украинских солдат, которые сражались с большевистским нашествием в 1920 году.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен