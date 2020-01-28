https://static.news.ru/photo/7df5a418-414d-11ea-a18e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Damian Klamka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил СССР наравне с фашистской Германией в развязывании Второй мировой войны. Об этом украинский лидер заявил после встречи с польским президентом Анджеем Дудой.

Зеленский заявил, что теперь Украина и Польша будут тесно сотрудничать по этому вопросу. Например, Украина сняла запрет на раскопки на своей территории и польский специалисты вели поисковые работы на территории Львовской области. Теперь Польша планирует восстановить разрушенную могилу Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ) в Подкарпатском районе, пишет Strana.ua.

Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста, — пришёл к выводу Зеленский.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Польши Анджей Дуда предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому вместе почтить память польских и украинских солдат, которые сражались с большевистским нашествием в 1920 году.