https://static.news.ru/photo/be8df826-4121-11ea-8d31-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский и Анджей Дуда Фото: president.gov.ua

Президент Польши Анджей Дуда предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому вместе почтить память польских и украинских солдат, которые сражались с большевистским нашествием в 1920 году.

Польский лидер рассказал об этом на совместной пресс-конференции с Зеленским. Кроме того, он добавил, что в этом году отмечается столетие Варшавской битвы и в целом войны, в ходе которой солдаты Пилсудского воевали вместе с солдатами Симона Петлюры, возглавлявшего в те годы Украинскую народную республику. По его мнению, это «хороший элемент общей истории», передаёт РИА Новости.

25 января глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, должна заплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.

Он также выразил неуверенность в том, что нынешнее поколение «доживёт до того, как Москва примет свою ответственность». Лидер правящей партии также подчеркнул, что требования Польши не имеют срока давности, писал NEWS.ru.