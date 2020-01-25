https://static.news.ru/photo/ffb0da50-3f58-11ea-a3ec-fa163e074e61_660.jpg Ярослав Качиньский Фото: MAREK KONRAD/FOTONEWS/www.imago-images.de/Global Look Press

Глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, должна заплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.

В интервью Bild он сказал , что сравнивать Германию и Россию нельзя.

В Берлине сидит демократически избранное правительство, там действуют закон и мораль. О России предположить такого нельзя. Вы правы: Россия тоже должна платить, — подчеркнул Качиньский.

Он также выразил неуверенность в том, что нынешнее поколение «доживёт до того, как Москва примет свою ответственность». Лидер правящей партии также подчеркнул, что требования Польши не имеют срока давности.

Президент страны Анджей Дуда ранее заявил об открытом вопросе репараций со стороны Германии за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны. Однако Берлин не раз отказывал Варшаве в этом, так как считает, что польская сторона уже получила достаточно крупные выплаты, а оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году нет. Польская сторона хочет получить от Германии за ущерб, нанесённый в годы войны, более $1 трлн.

Как писал NEWS.ru, ранее польское издание Rzeczpospolita назвало форум памяти жертв холокоста в Иерусалиме местом поражения Варшавы.