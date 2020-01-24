https://static.news.ru/photo/973a8008-3edf-11ea-804f-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Польское издание Rzeczpospolita назвало форум памяти жертв Холокоста в Иерусалиме местом поражения Варшавы.

Проиграла Польша, проиграл взгляд на события 80-летней давности, который мы продвигаем, — сообщается на сайте издания.

Особую тревогу польские журналисты выразили в отношении французского лидера Эммануэля Макрона. Последний поддержал президента России Владимира Путина в организации встречи глав стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН. Это служит подтверждением того, что Франция не намерена развивать свои отношения США, а рассматривает в качестве союзника Россию.

Польше необходимо рассказать правду об истории государства и народа во время Второй мировой войны, — добавили журналисты.

Ранее NEWS.ru писал, что российскому лидеру не удалось сдержать слёзы на открытии памятника героям блокадного Ленинграда в Израиле.