Польское издание Rzeczpospolita назвало форум памяти жертв Холокоста в Иерусалиме местом поражения Варшавы.
Проиграла Польша, проиграл взгляд на события 80-летней давности, который мы продвигаем, — сообщается на сайте издания.
Особую тревогу польские журналисты выразили в отношении французского лидера Эммануэля Макрона. Последний поддержал президента России Владимира Путина в организации встречи глав стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН. Это служит подтверждением того, что Франция не намерена развивать свои отношения США, а рассматривает в качестве союзника Россию.
Польше необходимо рассказать правду об истории государства и народа во время Второй мировой войны, — добавили журналисты.
Ранее NEWS.ru писал, что российскому лидеру не удалось сдержать слёзы на открытии памятника героям блокадного Ленинграда в Израиле.