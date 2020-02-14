Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с членами Сената США Джоном Баррасом, Роном Джонсоном и Крисом Мёрфи, которые представляют комитет по внешним связям верхней палаты американского конгресса.
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Стороны также поговорили о ходе реформ на Украине, отдельно остановившись на антикоррупционной, и о сотрудничестве Киева с Международным валютным фондом.
Ранее Зеленский провёл телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Как передавал NEWS.ru, президент России в ходе беседы задал собеседнику прямой вопрос — собирается ли Киев в своей политике по отношению к Донбассу исполнять условия Минских соглашений.
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