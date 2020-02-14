https://static.news.ru/photo/30451c6c-4f49-11ea-935e-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с членами Сената США Джоном Баррасом, Роном Джонсоном и Крисом Мёрфи, которые представляют комитет по внешним связям верхней палаты американского конгресса.

Как сообщает RT, среди прочего, украинский лидер и гости из-за океана обсуждали вопрос расширения помощи Украине в сфере обороны. Сенатор Баррас заявил, что в Вашингтоне рассмотрят итоги встречи и подумают, какую поддержку можно оказать Киеву.

Стороны также поговорили о ходе реформ на Украине, отдельно остановившись на антикоррупционной, и о сотрудничестве Киева с Международным валютным фондом.

Ранее Зеленский провёл телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Как передавал NEWS.ru, президент России в ходе беседы задал собеседнику прямой вопрос — собирается ли Киев в своей политике по отношению к Донбассу исполнять условия Минских соглашений.