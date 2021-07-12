Зеленский обсудил с мировыми лидерами создание «антипутинской коалиции»

Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры с рядом зарубежных лидеров, написал он своём Twitter. Речь шла о «создании антипутинской коалиции». Он также призвал немедленно ввести санкции против РФ, оказать Украине защиту и финансовую поддержку, а также закрыть воздушное пространство.

Поговорил Джо Байденом, Олафом Шольцем, Шарлем Мишелем, Анджеем Дуда, Борисом Джонсоном. Призываем немедленно остановить Путина, войну против Украины и всего мира! Строим антипутинскую коалицию. Немедленные санкции, защита и финансовая поддержка Украине! Закройте воздушное пространство! Мир должен принудить Россию к миру, — написал Зеленский.

В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции в Донбассе». При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит. Ранее власти ДНР и ЛНР обратились к России за военной помощью с целью «защиты от украинской агрессии».

Депутаты Верховной рады проголосовали за введение военного положения на территории Украины.

Как считает сенатор Совета Федерации Сергей Цеков, военных ударов по России не будет. По его словам, другие страны осознают риски таких действий и даже Украина решится разве что на диверсии.