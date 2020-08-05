Зеленский и Лукашенко обсудили экстрадицию задержанных в Белоруссии военных

https://static.news.ru/photo/74dde5da-d715-11ea-80c0-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили экстрадицию россиян, задержанных в Белоруссии.

Главы государств подробно обсудили вопросы, связанные с задержанием на территории Белоруссии в конце июля группы лиц, которая относится к «частной военной компании Вагнера», — сообщил офис Зеленского.

В сообщении отмечается, что лидеры отметили важность взаимодействия компетентных органов стран в контексте передачи Украине подозреваемых в «террористической деятельности» на территории Белоруссии.

30 июля в Белоруссии задержали 33 граждан РФ, которые, как считает Минск, являются наёмниками из ЧВК Вагнера и прибыли для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. По версии российских дипломатов, задержанные граждане РФ могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты за рубежом. В посольстве предполагают, что они направлялись в третью страну, но опоздали на рейс из Минска.

Как ранее писал NEWS.ru, Александр Лукашенко не сказал ничего страшного в адрес России. Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, комментируя слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока».