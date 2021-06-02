Зеленский намерен избавить Украину от олигархов

https://static.news.ru/photo/f1d0da96-c3c0-11eb-864e-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Украинский президент Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о деолигархизации, пишет «Интерфакс-Украина».

Как уточняется, документ называется «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» и призван бороться с олигархатом.

Отмечается, что законопроект указан как неотложный. Текста документа в доступе пока нет, однако его карточка появилась на сайте парламента.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что украинские власти хотят причислить к олигархам 13 человек. В марте советник Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что в стране начнётся процесс деолигархизации. Он подчеркнул, что цель украинского лидера — провести её широким фронтом. Первоочередными мерами были названы амнистия капитала, развитие конкуренции и судебная реформа. Устенко отметил, что у лидера Украины есть чёткая воля бороться с олигархами.