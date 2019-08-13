Новая Зеландия стала первой в мире страной, разрешившей выдавать заработную плату в криптовалютах. Соответствующее постановление, которое вступает в силу 1 сентября и будет действовать три года, издало налоговое управление страны.
Налоговая служба Новой Зеландии разрешила компаниям платить своим сотрудникам зарплаты в криптовалютах при соблюдении ряда условий, передаёт
Выбранная криптовалюта должна быть привязана хотя бы к одной из национальных валют, а работник — в состоянии свободно обменять её на стандартное средство платежа.
Выплаты в криптовалюте будут соответствовать фиксированной сумме в обычных деньгах, а также должны выплачиваться ежемесячно и являться постоянной частью зарплаты сотрудника.
Как писал News.ru, Госдума планирует принять законы о криптовалютах, смарт-контрактах, ICO, майнинге и краудфандинге до конца года. Три законопроекта, призванные создать регулирование в области цифровой экономики, были внесены в марте.