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Новая Зеландия стала первой в мире страной, разрешившей выдавать заработную плату в криптовалютах. Соответствующее постановление, которое вступает в силу 1 сентября и будет действовать три года, издало налоговое управление страны.

Налоговая служба Новой Зеландии разрешила компаниям платить своим сотрудникам зарплаты в криптовалютах при соблюдении ряда условий, передаёт Financial Times .

Выбранная криптовалюта должна быть привязана хотя бы к одной из национальных валют, а работник — в состоянии свободно обменять её на стандартное средство платежа.

Выплаты в криптовалюте будут соответствовать фиксированной сумме в обычных деньгах, а также должны выплачиваться ежемесячно и являться постоянной частью зарплаты сотрудника.

Как писал News.ru, Госдума планирует принять законы о криптовалютах, смарт-контрактах, ICO, майнинге и краудфандинге до конца года. Три законопроекта, призванные создать регулирование в области цифровой экономики, были внесены в марте.