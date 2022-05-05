«Запад может спать спокойно»: Лукашенко о проверке сил реагирования Лукашенко заверил, что проверка сил реагирования армии Белоруссии никому не угрожает

Александр Лукашенко / Фото president.gov.by

Проверка сил реагирования армии Белоруссии ни для кого не представляет угрозы, заявил президент страны Александр Лукашенко. В интервью Associated Press он заверил, что конфликт не входит в планы белорусского государства, так как Минск знает тех, «кто ему противостоит».

Мы никому не угрожаем, и не собираемся угрожать, и не будем делать этого. Более того, мы не можем угрожать — мы знаем, кто нам противостоит, поэтому развязать какой-либо конфликт, некую войну здесь на Западе — это абсолютно не в интересах белорусского государства. Поэтому Запад может спать спокойно, — заявил Лукашенко.

Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с Лукашенко во вторник, 3 мая. Лидеры двух государств обсудили текущую ситуацию в контексте спецоперации России по защите Донбасса. По итогам беседы Владимир Путин и Александр Лукашенко подтвердили обоюдный настрой на укрепление российско-белорусских отношений в рамках партнёрства и союзничества.

До этого Лукашенко во время встречи с жителями Чечерска в Гомельской области заявил, что Западу не удастся санкциями поставить Минск и Москву на колени. По его словам, у стран достаточно собственных ресурсов и технологий.