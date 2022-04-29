Лукашенко: Западу не удастся поставить Москву и Минск на колени

Александр Лукашенко / Фото president.gov.by

Западу не удастся санкциями поставить Минск и Москву на колени, заявил во время встречи с жителями Чечерска в Гомельской области президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, у стран достаточно собственных ресурсов и технологий, передаёт БелТА.

Не получится поставить на колени за счёт санкций Беларусь и Россию, так как страны обладают достаточными ресурсами, технологиями и интеллектом, — сказал Лукашенко.

По словам главы государства, санкционное давление Запада вынуждает страны искать новые возможности.

Рынок открыт, надо шевелиться, а не плакаться, — заметил он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что Минск может помочь Москве решить вопрос с импортозамещением. По его словам, российская сторона «слишком надеялась» на немецких и американских производителей, которые в итоге ушли с рынка РФ. Лукашенко подтвердил готовность к сотрудничеству с Россией «по всем направлениям», включая производство.

Он также отметил, что Союзное государство Белоруссии и России может привлечь и другие страны бывшего Советского Союза. Лукашенко подчеркнул, что видит очень большую заинтересованность в развитии сотрудничества с Белоруссией со стороны российских регионов.