Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 3 мая, провели телефонные переговоры. Лидеры двух государств обсудили текущую ситуацию в контексте спецоперации России по защите Донбасса, сообщается на сайте Кремля.

Беседа президентов стала продолжением российско-белорусских переговоров, состоявшихся 12 апреля. В ходе разговора рассматривались некоторые вопросы двусторонней повестки, а также продвижение союзного строительства.

Затронуты отдельные аспекты взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, в том числе в связи с подготовкой предстоящей встречи лидеров государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Обсуждена также ситуация в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

По итогам телефонных переговоров Владимир Путин и Александр Лукашенко подтвердили обоюдный настрой на укрепление российско-белорусских отношений партнёрства и союзничества.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с жителями Чечерска в Гомельской области заявил, что Западу не удастся санкциями поставить Минск и Москву на колени. По его словам, у стран достаточно собственных ресурсов и технологий.