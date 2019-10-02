https://static.news.ru/photo/e8bb9128-e53f-11e9-993a-fa163e074e61_660.jpg Роуз Гетемюллер Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

Заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер во главе делегации Североатлантического совета прибудет в Грузию 3 октября, сообщили в грузинском внешнеполитическом ведомстве.

Делегация будет состоять из постоянных представителей 29 стран-членов НАТО. Члены Североатлантического совета проведут встречи с грузинским лидером Саломе Зурабишвили и другими политическими деятелями. Они планируют обсудить вступление Грузии в альянс, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал о том, что глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон раскритиковал идею о вступлении в НАТО Грузии, назвав это «грубой и глупой провокацией». Также он предостерёг от идеи с принятием в Североатлантический альянс Украины. По его мнению, Европа не может контролировать НАТО и не заинтересована «в наращивании напряжённости» с Россией.