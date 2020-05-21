Захарова заявила о недовольстве исполнением США Договора по открытому небу

Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Россия недовольна исполнением Договора по открытому небу американской стороной, которая решила выйти из соглашения, обвинив РФ в нарушении его положений.
Как раз у российской стороны есть очень чёткие и давно сформулированные претензии к американцам по исполнению этой договоренности. И мы сегодня, мы сейчас вот в эти минуты еще раз напомним, что это за претензии, что это за проблемные вопросы, — цитирует Захарову ТАСС.
По словам дипломата, МИД представил претензии ещё в феврале.
Как писал NEWS.ru, американский госсекратарь Майкл Помпео заявил, что действия России якобы «подорвали центральную функцию» Договора по открытому небу и создали угрозу национальной безопасности США.