Захарова сообщила, что россиян во время теракта в аэропорту Кабула не было

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в момент теракта в аэропорту Кабула граждан России не было. Об этом она написала в своём Телеграм-канале.

На момент теракта в аэропорту Кабула российских граждан, по данным посольства России в Афганистане, не было, - сообщила Захарова.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших в результате взрывов в Кабуле возросло до 70 человек. В столице Афганистана сегодня, 26 августа, произошли два взрыва. Последний из них состоялся около отеля, где собирались американцы. В результате терактов погибло, по предварительным данным, не менее 13 человек, включая детей. Среди пострадавших есть и талибы (движение «Талибан» запрещено в России).

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал. Талибы заявили, что создадут совет из 12 человек для управления страной. В него войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиль аль-Рахман Хаккани