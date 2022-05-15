Захарова: Россия не оставит без реакции хамские шаги западных стран

Мария Захарова / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва не оставит без внимания хамские и незаконные действия Запада, сообщила в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что у Москвы всегда найдётся, чем ответить.

Они не останутся безответными: подобные где-то хамские, где-то просто находящиеся вне закона как международного права, так и их внутреннего или наших двусторонних отношений шаги. Безусловно, на всё это мы ответим​, — сказала дипломат.

Ранее 15 мая Захарова прокомментировала победу украинской хип-хоп-группы Kalush Orchestra в музыкальном конкурсе «Евровидение», который прошёл в Италии. Она назвала выступление «брейк-дансом с кричалками» про металлургический комбинат «Азовсталь». Дипломат выразила мнение, что без победы Украины картина случившегося со страной «была бы не полной».

Между тем министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что Москва уничтожила последний канал связи, который оставался у России со странами Европы и НАТО. Глава немецкого внешнеполитического ведомства отметила, что ОБСЕ якобы неоднократно пыталась урегулировать конфликт с РФ мирным путём, однако «Москва ясно дала понять, что Основополагающий акт Россия — НАТО больше не имеет значения».