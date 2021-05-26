Захарова рассказала, когда задержанной россиянке Сапеге предъявят обвинения

https://static.news.ru/photo/3086751e-2900-11ea-ba57-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia Press Service/Global Loокok Press

Белорусские власти официально уведомили Россию о том, что задержанной в Минске россиянке Софии Сапеге должны предъявить обвинения в течение десяти дней. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кроме того, Россию уведомили о продлении срока содержания россиянки под стражей на два месяца.

25 мая российское посольство получило официальное постановление генпрокурора Белоруссии, в котором сообщается, что в связи с подозрениями в совершении Софией Сапегой уголовно наказуемых деяний решено избрать ей меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, — рассказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

По её словам, согласно белорусскому законодательству, в течение 10 дней девушке должны предъявить обвинения либо отпустить на свободу.

Ранее адвокат Софии Александр Филанович заявил, что обвинение его подзащитной могут предъявить в понедельник, 31 мая. Он получил разрешение на её посещение в СИЗО КГБ, но пока не знает, сможет ли встретиться с девушкой, поскольку визиты организованы по живой очереди и «кабинетов очень мало», сообщает издание «Подъём». Защитник также рассказал, что родителям россиянки разрешили передать ей вещи.

Сапега была задержана в белорусской столице 23 мая. Она летела самолётом авиакомпании Ryanair вместе с оппозиционером и создателем Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романом Протасевичем. Борт направлялся из Афин в Вильнюс, но после сообщения о минировании, которое позже не подтвердилось, экстренно сел в Минске. Протасевича также задержали. В КГБ Белоруссии заявили, что блогер даст показания о своих спонсорах и заказчиках. Его обвиняют в организации массовых беспорядков.

25 мая провластный белорусский Telegram-канал «Жёлтые сливы» опубликовал видеозапись с Сапегой, снятую, предположительно, в минском СИЗО. На ней 23-летняя девушка сообщает, что является редактором Telegram-канала «Чёрная книга Беларуси», который публикует личные данные белорусских силовиков.