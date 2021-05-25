Адвокат рассказал, когда россиянке Сапеге могут предъявить обвинение

Адвокат задержанной в Белоруссии вместе с основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем россиянки Софии Сапеги Александр Филанович рассказал, когда девушке могут предъявить обвинение. По его словам, это может произойти в понедельник, 31 мая, пишет ТАСС.
Скорее всего, обвинение будет предъявлено в течение 10 суток [со дня задержания]. Возможно, даже уже в понедельник, — сказал он.
Юрист также отметил, что получил разрешение на встречу с подзащитной. Он намеревается посетить её в течение текущего дня в СИЗО КГБ.
Я получил разрешение на посещение СИЗО, там всё это происходит в порядке очереди, — добавил Филанович.
Россиянку задержали 23 мая в столице Белоруссии. Она летела вместе с Протасевичем рейсом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Самолёт экстренно приземлился в аэропорту Минска после сообщений о минировании. Информация о бомбе на борту не подтвердилась. Позже девушку арестовали на два месяца. Сообщалось, что её подозревают в совершении преступлений в августе — сентябре 2020 года.