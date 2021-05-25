Появилось видео с арестованной в Минске россиянкой Сапегой

Арестованная в Минске россиянка София Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала, который публикует личные данные сотрудников внутренних дел. Видеозапись опубликована в провластном белорусском Telegram-канале «Жёлтые сливы».
Являюсь редактором Telegram-канала «Чёрная книга Беларуси», которая публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел, — заявила 23-летняя девушка.
Видео, предположительно, снято в минском СИЗО.
Сапега была задержана 23 мая в столице Белоруссии. Она летела вместе с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем рейсом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Самолёт экстренно приземлился в аэропорту Минска после сообщений о минировании. Информация о бомбе на борту не подтвердилась. Позже девушку арестовали на два месяца. Сообщалось, что её подозревают в совершении преступлений в августе — сентябре 2020 года.
Протасевича также задержали. Блогер подозревается в организации массовых беспорядков в Белоруссии. Он был внесён в список террористов и объявлен в розыск. Мужчина является создателем Telegram-канала NEXTA, который активно освещал акции протеста в стране после прошедших выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко.
Мать оппозиционера заявляла, что он находится в критическом состоянии в одной из минских больниц, однако эта информация не подтвердилась. Белорусские силовики опубликовали видео с Протасевичем, на котором оппозиционер заявляет, что с ним всё нормально и он даёт признательные показания. Отец блогера заявил, что сына, вероятно, били в СИЗО.