Появилось видео с арестованной в Минске россиянкой Сапегой

https://static.news.ru/photo/81d11c86-bd7d-11eb-aaa9-96000091f725_660.jpg София Сапега Фото: sapega_sofia_/instagram.com

Арестованная в Минске россиянка София Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала, который публикует личные данные сотрудников внутренних дел. Видеозапись опубликована в провластном белорусском Telegram-канале «Жёлтые сливы».

Являюсь редактором Telegram-канала «Чёрная книга Беларуси», которая публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел, — заявила 23-летняя девушка.

Видео, предположительно, снято в минском СИЗО.

Сапега была задержана 23 мая в столице Белоруссии. Она летела вместе с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем рейсом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Самолёт экстренно приземлился в аэропорту Минска после сообщений о минировании. Информация о бомбе на борту не подтвердилась. Позже девушку арестовали на два месяца. Сообщалось, что её подозревают в совершении преступлений в августе — сентябре 2020 года.

Протасевича также задержали. Блогер подозревается в организации массовых беспорядков в Белоруссии. Он был внесён в список террористов и объявлен в розыск. Мужчина является создателем Telegram-канала NEXTA, который активно освещал акции протеста в стране после прошедших выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко.

Мать оппозиционера заявляла, что он находится в критическом состоянии в одной из минских больниц, однако эта информация не подтвердилась. Белорусские силовики опубликовали видео с Протасевичем, на котором оппозиционер заявляет, что с ним всё нормально и он даёт признательные показания. Отец блогера заявил, что сына, вероятно, били в СИЗО.