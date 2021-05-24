Появилось видео с Протасевичем из минского СИЗО

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Государственные СМИ Белоруссии распространили видео с задержанным в Минске бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Об этом сообщает РИА Новости.

На видео Протасевич заявляет , что у него нет проблем со здоровьем. Он также рассказал, что сотрудничает со следствием и даёт признательные показания по факту организации беспорядков в Минске.

Бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан в Минске 23 мая. Он летел самолётом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Белорусские диспетчеры сообщили, что борт может быть заминирован. Позже эта информация не подтвердилась. Пилоты совершили экстренную посадку в аэропорту Минска, при этом самолёт сопроводил истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. После приземления лайнера Протасевича задержали.

Вечером 24 мая мать Романа Протасевича в Telegram-канале «Беларусь головного мозга» сообщила, что её сын находится в больнице в Минске, он, предположительно, в критическом состоянии.