Захарова прокомментировала ситуацию на границе Ирана и Азербайджана

Россия рассчитывает, что Иран и Азербайджан политико-дипломатическими методами урегулируют ситуацию на границе. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что РФ выступает за снижение напряжённости на границе между странами.

Убеждены, что все вопросы в отношениях этих двух близких друг другу государств должны решаться исключительно политико-дипломатическими методами, таким путём преодолеваться разногласия в духе добрососедства, — сказала представитель российского МИД.

Захарова отметила, что со своей стороны Москва предпринимает усилия, направленные на разблокирование всех экономических и транспортных путей. По её словам, такая работа должна учитывать интересы всех стран региона, включая и Иран.

Ранее глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян, комментируя военные учения Ирана на границе с Азербайджаном, заявил, что Тегеран никогда не «потерпит присутствия фальшивого сионистского режима и его провокационных действий вблизи границы с Исламской Республикой Иран, а также геополитических изменений региона и его границ».

Подобное заявление вызвало недовольство Баку. Официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что такие обвинения не имеют под собой никаких оснований. По её словам, Азербайджан всегда руководствовался принципом нерушимости международно признанных границ и поддерживал установление отношений со всеми странами на основе взаимного уважения международных границ.