МИД РФ прокомментировал геополитическую ситуацию на Южном Кавказе

Российская сторона исходит из приоритета поддержания геополитической стабильности и безопасности в регионе Южного Кавказа. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru. Накануне на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян выразил обеспокоенность в связи с возможными изменениями геополитической ситуации и карты Закавказья.

Захарова отметила, что комментировать заявления иранской стороны должны их официальные представители. А позиция Москвы остаётся прежней.

Наша страна проводит соответствующую комплексную политику, в том числе путём поддержания диалога со всеми региональными игроками, — сказала она.

Она также напомнила о предложенной инициативе создания формата «3+3» с участием России, Ирана, Азербайджана, Армении, Грузии и Турции и отметила позитивное отношение к ней иранской стороны.

В субботу Абдоллахиян, комментируя военные учения Ирана на границе с Азербайджаном, заявил, что Тегеран никогда не «потерпит присутствия фальшивого сионистского режима и его провокационных действий вблизи границы с Исламской Республикой Иран, а также геополитических изменений региона и его границ».

Подобное заявление вызвало недовольство Баку. Официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что такие обвинения не имеют под собой никаких оснований. По её словам, Азербайджан всегда руководствовался принципом нерушимости международно признанных границ и поддерживал установление отношений со всеми странами на основе взаимного уважения международных границ.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.