Захарова прокомментировала гибель армянского мирного жителя в Карабахе

В результате обстрела с азербайджанской стороны смертельное ранение получил мирный житель в Карабахе. Командованием российского миротворческого контингента проводится соответствующее разбирательство с привлечением представителей Азербайджана и Армении, российская сторона выражает соболезнования всем родным и близким погибшего. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Для координации усилий по недопущению инцидентов в зоне своей ответственности российские миротворцы поддерживают непрерывные взаимодействия с представителями Генштабов Армении и Азербайджана, — сказала Захарова.

По словам дипломата, это трагическое происшествие подтверждает важность соблюдения всех положений трёхстороннего соглашения между Россией, Арменией и и Азербайджаном, которое было заключено в ночь на 10 ноября 2020 года. Она призвала стороны устранить имеющиеся взаимные раздражители в гуманитарном поле, в том числе обменяться пленными по формуле «всех на всех» и картами минных полей.

Российская сторона подтвердила гибель тракториста в Агдере от выстрела, произведённого подразделениями азербайджанской армии, и факт нарушения режима прекращения огня в направлении города Агдере в Карабахе и в направлении села Араздейен на армяно-азербайджанской границе.

Минобороны Азербайджана опровергло причастность азербайджанских военных к гибели армянского тракториста.

Ранее Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле автомобильной колонны на территории Кельбаджарского района, которая двигалась из Суговушана и перевозила невоенные грузы. Отмечается, что огонь был открыт незаконными армянскими вооружёнными отрядами. Обращение для расследования инцидента направлено в командование российских миротворческих сил и совместный мониторинговый российско-турецкий центр.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.