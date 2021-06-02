Захарова оценила план США возобновить работу консульства в Иерусалиме

https://static.news.ru/photo/fd9e7444-c3bd-11eb-85ef-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: МИД России/vk.com

Возобновление работы генконсульства США в Иерусалиме для палестинцев не окажет существенного влияния на перспективы комплексного урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, поскольку между сторонами конфликта отсутствует переговорный процесс. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с NEWS.ru.

По её словам, планы США по возобновлению работы консульства в Иерусалиме идут в рамках линии главы Белого дома Джо Байдена. Нынешняя администрация занимается корректировкой своего курса на Ближнем Востоке.

Этот жест имеет символическое значение, поскольку само по себе решение о восстановлении официального представительства США, выполнявшего задачи поддержания контактов с руководством Палестинской национальной администрации, едва ли окажет существенное влияние на перспективы комплексного мирного урегулирования на Ближнем Востоке в отсутствие переговорного процесса между непосредственно сторонами конфликта, — отметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ напомнила о заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что говорить о перезапуске диалога между Израилем и Палестиной пока преждевременно, а сроки возобновления американского генконсульства в Восточном Иерусалиме пока не определены.

Захарова считает, что стабильность в Восточном Иерусалиме и на палестино-израильском направлении будет установлена при комплексном урегулировании палестинской проблемы на общепризнанной международно-правовой базе.

Путь к этому лежит через запуск прямых палестино-израильских переговоров с целью решения всех фундаментальных вопросов окончательного статуса, — добавила дипломат.

Ранее Захарова высказалась о досрочном выводе войск США из Афганистана. В Вашингтоне допускают «экспресс-вывод» своих сил в июле 2021 года, несмотря на решение главы Белого дома Байдена сделать это в сентября.