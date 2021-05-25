Захарова обвинила НАТО во вскармливании на Украине милитаристского режима

https://static.news.ru/photo/cec3e914-bd6a-11eb-b460-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что решение украинского президента Владимира Зеленского об увеличении численности вооружённых сил страны свидетельствует о вскармливании в центре Европы милитаристского режима. По её мнению, в этом виноват Североатлантический Альянс, написала дипломат в Facebook.

Всё это на фоне накачки Украины натовским оружием и раздувания военного бюджета. Вот так в центре Европы вскармливается милитаристский режим, слабо контролирующий внутреннюю ситуацию и разгул экстремистских сил, — считает представитель МИД РФ.

Она подчеркнула, что в стране происходит удушение гражданских прав и свобод, что происходит под отблески неонацистских факелов, калечащих молодых украинцев.