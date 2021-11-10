«Спланированная акция»: Захарова о мигрантах на польско-белорусской границе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что миграционная проблематика на польско-белорусской границе может быть заведомо спланированным подходом или акцией со стороны Запада. Об этом она сказала на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru.

Она подчеркнула, что РФ считает недопустимым делать миграционные проблемы предлогом для введения новых санкций в отношении Белоруссии и других стран, включая пятый санкционный пакет Евросоюза.

Правда, хочется спросить, если хотели внести новые санкции в отношении той или иной страны, в частности в отношении Минска, наверное, вряд ли нужно было бы придумывать какой-то повод. Можно было бы это просто сделать, учитывая, что до этого западные партнёры не стеснялись выражения своего отношения к Белоруссии, — сказала Захарова.

Она отметила, что вопрос о санкциях прокомментировали не только представители ЕС, но и, например, бывший президент Украины Пётр Порошенко. В этой связи, по мнению Захаровой, на эту ситуацию можно посмотреть под другим углом.

А не является ли отказ, причём неоднократный, той же Польши и других стран, к которым Минск обращался с предложением провести консультации по миграционной тематике, частью заведомо спланированного подхода или акции, или кампании, которая сейчас разворачивается на наших глазах. То что мы сейчас слышим – это обвинения в адрес Москвы, в том что, это некая спланированная спецоперация. Может быть всё-таки, если отталкиваться от вопроса кому это нужно и что за этим стоит, и, прислушавшись к тем заявлениям, которые делаются относительно санкций, не стоит ли задуматься, что западные недоброжелатели Минска решили придумать ещё один сюжет для использования санкционного механизма давления, — подытожила представитель российского МИД.

Миграционный кризис на границе Белорусcии со странами Евросоюза начался в мае, когда президент Александр Лукaшенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обоcтрение отношений с Западом.

В ночь на 10 ноября несколько десятков человек прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежки. При этом в рaйоне пункта пропуска «Кузница», где 8 ноября происходили попытки прорвать грaницу, ситуация относительно спокойная. Комментируя сложившуюся ситуацию, президент Польши Анджей Дудa заявил о беспрeцедентной массированной гибридной атаке со стороны Белоруcсии на границе. Варшава предупредила Минск о возможном полном закрытии движения через границу.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий обвинил РФ в «причастности» к миграционному кризису на границе с Белоруссией. Он подчеркнул, что «империальная, неоимпериальная политика России» прогрессирует.