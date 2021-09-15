Захарова напомнила Франции о «Мистралях» из-за разрыва сделки с Австралией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что разрыв сделок для Франции является обычным делом. К примеру, так произошло и в случае с российскими авианосцами «Мистраль». Об этом она написала в своём Telegram-канале, комментируя заявление главы французского МИД Жан-Ива Ле Дриана о гневе и горечи на фоне выхода Австралии из договора о подлодках.

Она напомнила, что в 2015 году Париж разорвал договорённость с Россией по поводу «Мистралей».

Или плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине? — иронично поинтересовалась дипломат.

В конце сообщения она поставила не менее ироничный тег #ЭтоДругое.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что решение Австралии о разрыве контракта с французской компанией Naval Group по подводным лодкам является ножом в спину. По словам главы французского МИД, стране удалось установить доверительные отношения с Австралией, но сейчас они подорваны.

Об аннулировании соглашения объявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.Он выразил надежду, что две страны сумеют преодолеть последствия данного «трудного и разочаровывающего» решения, отвечающего, тем не менее, национальным интересам Австралии. Он подчеркнул, что несмотря на этот вердикт, Франция остаётся важным австралийским партнёром в Тихоокеанском регионе.