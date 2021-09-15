МИД Франции осудил решение Австралии разорвать контракт по подлодкам
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
10:12, 16 сентября 2021
Жан-Ив Ле ДрианФото: jyledrian/facebook.com
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Решение Австралии о разрыве контракта с французской компанией Naval Group по подводным лодкам является ударом ножом в спину. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Info. Ранее об аннулировании соответствующего соглашения объявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.
По словам главы французского МИД, стране удалось установить доверительные отношения с Австралией, но сейчас они подорваны.
Это доверие подорвано. И сегодня я в гневе в связи с разрывом этого контракта, — сказал Ле Дриан.
Он добавил, что ждёт пояснений не только от Австралии, но и от США.
Ранее Австралия отменила соглашение с Францией о строительстве подводных лодок. При этом Моррисон выразил надежду, что две страны сумеют преодолеть последствия данного «трудного и разочаровывающего» решения, отвечающего, тем не менее, национальным интересам Австралии. Он подчеркнул, что, несмотря на этот вердикт, Франция остаётся важным австралийским партнёром в Тихоокеанском регионе.