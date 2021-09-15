Австралия разрывает соглашение с Францией о строительстве подводных лодок

Австралия отменяет соглашение с Францией о строительстве подводных лодок. Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон. Его слова приводит ТАСС.

Мы не будем продолжать программу строительства подводных лодок с Францией, о чем проинформировали <...> правительство Франции и её президента Макрона. Я хочу подчеркнуть, что Франция остаётся нашим важным партнёром в Тихоокеанском регионе, — сообщил Моррисон во время пресс-конференции в Канберре.

При этом премьер-министр выразил надежду, что две страны сумеют преодолеть последствия данного «трудного и разочаровывающего» решения, отвечающего, тем не менее, национальным интересам Австралии.

Ранее сообщалось о создании нового военного партнёрства при участии США, Великобритании и Австралии. Новый альянс будет носить название AUKUS. Ожидается, что новая договорённость сделает проще для трёх стран обмен информацией и новинками в ключевых технологических областях, включая искусственный интеллект, кибернетические и подводные системы, возможности нанесения ударов с большого расстояния. Также предполагается. что новое соглашение станет способствовать обмену информацией между тремя странами по защите объектов ядерной инфраструктуры.

Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии.

Как сообщил телеканал ABC, Австралия решила создать флот атомных подводных лодок, отказавшись, в этой связи, от контракта с французской Naval Group стоимостью $90 млрд. Этот контракт предполагал строительство «обычной подводной лодки исключительного качества».

Французская компания в 2016 году стала победителем тендера по разработке и строительству флота подводных лодок для Австралии.