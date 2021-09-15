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США создадут новое военное партнёрство

01:35, 16 сентября 2021
США создадут новое военное партнёрство Белый дом Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos
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Президент США Джо Байден в ближайшее время должен объявить о создании нового военного партнёрства с Великобританией и Австралией. Оно будет направлено на обмен передовыми военными технологиями. Об этом пишет издание Politico.

Новый альянс будет носить название AUUKUS. Ожидается, что новая договорённость сделает проще для трёх стран обмен информацией и новинками в ключевых технологических областях, включая искусственный интеллект, кибернетические и подводные системы, возможности нанесения ударов с большого расстояния.

Также предполагается. что новое соглашение станет способствовать обмену информацией между тремя странами по защите объектов ядерной инфраструктуры.

В Белом доме уже заявили о том, что новое партнёрство не направлено против других стран и отвечает стратегическим интересам и интересам продвижения мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе

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