https://static.news.ru/photo/e85e1016-2c75-11ea-87e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ryu Seung-Il/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спецпредставители Южной Кореи и США по КНДР обсудили итоги пленума центрального комитета северокорейской Трудовой партии.

Спецпредставитель МИД Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой Стивеном Биганом. В ходе беседы они обменялись мнениями по поводу заявления лидера КНДР Ким Чен Ына, который подчеркнул, что разработка стратегического оружия продолжится, передаёт Yonhap.

Ранее NEWS.ru писал,что министерство объединения Южной Кореи предостерегло КНДР от планов устройства нового стратегического оружия, о котором заявил лидер Серной Кореи Ким Чен Ын.

В свою очередь госсекретарь США Майкл Помпео выразил мнение, что Пхеньян всё же не будет предпринимать шаги, которые могут привести к новому стратегическому конфликту. Он надеется, что Ким Чен Ын «изберёт другой путь», чтобы не привести отношения к «конфликту и войне».