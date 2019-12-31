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Министерство объединения Южной Кореи предостерегло КНДР от планов устройства нового стратегического оружия, о котором заявил лидер Серной Кореи Ким Чен Ын. По его словам, КНДР в скором времени сможет представить новейшее стратегическое оружие.

Правительство Южной Кореи считает, что если Север осуществит демонстрацию нового оружия, то это не будет способствовать переговорам о денуклеаризации и усилиям по установлению мира на Корейском полуострове, — заявил на брифинге представитель министерства объединения Ли Сан Мин, сообщает РИА Новости.

Он добавил, что правительство Южной Кореи надеется, что диалог между Северной Кореей и США приведёт к другим результатам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что госсекретарь США Майкл Помпео ответил на заявление КНДР о презентации нового стратегического оружия. Он считает, что Пхеньян всё же не будет предпринимать шаги, которые могут привести к новому стратегическому конфликту. Помпео выразил надежду, что Ким Чен Ын «изберёт другой путь», чтобы не привести отношения к «конфликту и войне».