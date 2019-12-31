https://static.news.ru/photo/298e8d54-2c35-11ea-8cf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shealah Craighead/ ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Госсекретарь США Майкл Помпео ответил на заявление КНДР о презентации нового стратегического оружия. Он считает, что Пхеньян всё же не будет предпринимать шаги, которые могут привести к новому стратегическому конфликту.

Помпео выразил надежду, что Ким Чен Ын «изберёт другой путь», чтобы не привести отношения к «конфликту и войне». Об этом госсекретарь заявил в эфире телеканала Fox News.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава КНДР Ким Чен Ын заявил о скорой презентации нового стратегического вооружения. КНДР продолжит разработку вооружения, если США не прекратят враждебную политику в отношении Северной Кореи, предупредил северокорейский лидер.