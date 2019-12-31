Госсекретарь США Майкл Помпео ответил на заявление КНДР о презентации нового стратегического оружия. Он считает, что Пхеньян всё же не будет предпринимать шаги, которые могут привести к новому стратегическому конфликту.
Помпео выразил надежду, что Ким Чен Ын «изберёт другой путь», чтобы не привести отношения к «конфликту и войне». Об этом госсекретарь
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава КНДР Ким Чен Ын заявил о скорой презентации нового стратегического вооружения. КНДР продолжит разработку вооружения, если США не прекратят враждебную политику в отношении Северной Кореи, предупредил северокорейский лидер.
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