https://static.news.ru/photo/d983f05a-2c21-11ea-8eb8-fa163e074e61_660.jpg Ким Чен Ын Фото: Aleksander Safronov/Global Look Press

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил о скорой презентации нового стратегического вооружения. КНДР продолжит разработку вооружения, если США не прекратят враждебную политику в отношении Северной Кореи, предупредил северокорейский лидер.

Точных сроков Ким Чен Ын не назвал, указав только, что это произойдёт в недалёком будущем, сообщает агентство «Рёнхап». Северокорейский лидер раскритиковал США за нежелание продолжать переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова. Он предупредил, что чем жёстче в этом отношении будет политика Вашингтона, тем активнее Северная Корея будет работать над стратегическим ядерным оружием.

Ранее NEWS.ru сообщал, что США готовы принять ответные меры в случае, если КНДР проведёт испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.