Глава КНДР Ким Чен Ын заявил о скорой презентации нового стратегического вооружения. КНДР продолжит разработку вооружения, если США не прекратят враждебную политику в отношении Северной Кореи, предупредил северокорейский лидер.
Точных сроков Ким Чен Ын не назвал, указав только, что это произойдёт в недалёком будущем,
Ранее NEWS.ru сообщал, что США готовы принять ответные меры в случае, если КНДР проведёт испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
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