https://static.news.ru/photo/2f6f1ee2-2a5e-11ea-b23f-fa163e074e61_660.jpg Фото: kcnawatch.co/Global Look Press

США готовы принять ответные меры в случае, если КНДР проведёт испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

По его словам, Вашингтон обладает «большим количеством инструментов», которыми готов воспользоваться в подобных ситуациях, передаёт телеканал ABC.

Если Ким Чен Ын пойдёт по этому пути, мы будем крайне разочарованы и продемонстрируем своё недовольство, — сказал О'Брайен.

Он также отметил, что США принимают ответные меры в таких ситуациях и эта, в случае если испытания всё-таки состоятся, не будет исключением.

Ранее NEWS.ru писал о том, что США отмечают в КНДР признаки подготовки к возможному пуску ракеты большой давности. Если Пхеньян действительно осуществит такой шаг, это станет нарушением взятого на себя Северной Кореей обязательства.